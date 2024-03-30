Росіяни вдарили артилерією по будинках у Донецькій області: є загиблі

Окупанти вдарили з артилерії по Красногорівці, в епіцентрі обстрілу був приватний сектор зі щільною житловою забудовою.

Під час ворожої атаки загинув 73-річний чоловік, який перебував в одному з будинків. Його 50-річна донька отримала поранення, її госпіталізували. Лікарі діагностували у потерпілої мінно-вибухову травму та осколкові поранення.

На іншій вулиці жертвою російської атаки стала 70-річна жінка. Вона загинула у власному будинку.

Через обстріл пошкоджені житлові будинки містян й господарські споруди. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).