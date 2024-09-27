UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вдарили по адмінбудівлі у Кривому Розі, під завалами можуть бути люди

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 27 вересня, росіяни поцілили по адмінбудівлі Кривого Рогу. Під завалами можуть перебувати люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

"Ракетна атака на Кривий Ріг.  Ворог поцілив по адмінбудівлі. Ймовірно, під завалами можуть бути люди", - написав Лисак. 

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються. 

Додамо, що перед цим у Кривому Розі повідомляли про вибухи та "приліт", а Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. 

Масовані обстріли України

Від початку повномасштабної війни ворог регулярно вдається до масованих обстрілів України. Під удар потрапляє й енергетична інфраструктура країни. 

Зокрема терористи майже кожної ночі запускають безпілотники типу Shahed. Як приклад, у ніч на 27 вересня, ворог атакував Україну: балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, двома крилатими ракетами Х-22, 32 ударними БпЛА типу Shahed. 

Під час відбиття повітряного нападу вдалось знищити 24 дрони

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий РігВійна в Україні