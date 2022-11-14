UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вчора знову обстріляли Донецьку область: є поранені

Фото: росіяни вчора знову обстріляли Донецьку область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок чого поранення отримали четверо цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 13 листопада росіяни поранили 4 цивільних у Донецькій області: у Кураховому, Бахмуті, Андріївці та Іванівському", - розповів Кириленко.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 1204 цивільних, ще 2592 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти масово обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог застосував "Гради" та важку артилерію, випустивши понад 60 снарядів.

Крім того, ворог уночі атакував Запорізьку область. Пошкоджено лінію електромереж.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьРосійська Федерація