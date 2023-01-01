Росіяни вчора вдарили по жилому сектору Миколаєва ракетами "Іскандер", - Кім

"Вчора Миколаїв був обстріляний 6 ракетами типу Іскандер, за даними ЗСУ. Треба бути такими дерев'яними, щоб такими ракетами атакувати", - зазначив Кім.

Внаслідок атак ворога у Миколаєві зруйновано два будинки, ще 12 житлових будинків та три навчальні заклади пошкоджені. Також сталася пожежа території гаражного кооперативу. Пошкоджено близько 20 гаражів.

За словами Кіма, вчора поранення отримали семеро осіб.

Крім того, ввечері 31 грудня сили ППО збили над Миколаївською області сім ворожих дронів-камікадзе Shahed-136.