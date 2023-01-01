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Россияне вчера ударили по жилому сектору Николаева ракетами "Искандер", - Ким

Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска вчера, 31 декабря, атаковали Николаев из оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". В результате обстрелов есть значительные разрушения, пострадали семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Вчера Николаев был обстрелян 6 ракетами типа Искандер, по данным ВСУ. Надо быть такими деревянными, чтобы такими ракетами атаковать", - отметил Ким.

В результате атак врага в Николаеве разрушены два дома, еще 12 жилых домов и три учебных заведения повреждены. Также произошел пожар территории гаражного кооператива. Повреждены около 20 гаражей.

По словам Кима, вчера ранения получили семь человек.

Кроме того, вечером 31 декабря силы ПВО сбили над Николаевской области семь вражеских дронов-камикадзе Shahed-136.

Напомним, вчера в Николаеве во время ракетной атаки раздались взрывы. Позже стало известно о "прилетах" и пожарах в городе.

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НиколаевНиколаевская областьОбстрілВиталий Ким