Россияне вчера ударили по жилому сектору Николаева ракетами "Искандер", - Ким

"Вчера Николаев был обстрелян 6 ракетами типа Искандер, по данным ВСУ. Надо быть такими деревянными, чтобы такими ракетами атаковать", - отметил Ким.

В результате атак врага в Николаеве разрушены два дома, еще 12 жилых домов и три учебных заведения повреждены. Также произошел пожар территории гаражного кооператива. Повреждены около 20 гаражей.

По словам Кима, вчера ранения получили семь человек.

Кроме того, вечером 31 декабря силы ПВО сбили над Николаевской области семь вражеских дронов-камикадзе Shahed-136.