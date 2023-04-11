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Росіяни вчора обстріляли Донецьку область: є постраждалі

Фото: росіяни вчора обстріляли Донецьку область (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Війська РФ обстріляли Донецьку область 10 квітня. Внаслідок чого постраждали п'ятеро жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"Росія вбиває цивільних! За 10 квітня росіяни поранили 5 жителів Донецької області: у Бахмуті, Торецьку, Костянтинівці, Очеретиному і Максимільянівці", - написав Кириленко.

Також він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Раніше ми писали про те, що вчора вночі російська армія вночі обстріляла кладовище у Краматорську.

Також нагадаємо, що окупанти пошкодили 54 школи (90 відсотків шкіл) у Маріуполі, вісім з них зруйновані повністю.

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