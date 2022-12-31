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Росіяни вчора масовано обстріляли Чорнобаївку: є значні руйнування

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Херсонська область, Субота 31 грудня 2022 12:43
Росіяни вчора масовано обстріляли Чорнобаївку: є значні руйнування Фото: росіяни вчора масовано обстріляли Чорнобаївку (t.me/khersonskaODA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові вчора, 30 грудня, масовано обстріляли Чорнобаївку Херсонської області. На щастя, люди не постраждали, але інфраструктура зазнала значних руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Загарбники атакували виключно цивільні об’єкти - спортзал, котельню, дитсадок, будівлю ЦНАПу та місцеву амбулаторію.

Янушевич зазначав, що для проведення оперативного ремонту пошкоджених приміщень оперативно надали комплекти будматеріалів.

Нагадаємо, вчора росіяни знову обстріляли територію Херсонської області, дві людини отримали поранення.

Раніше загарбники атакували обласний кардіологічний диспансер у Херсоні, внаслідок чого постраждали двоє людей.

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