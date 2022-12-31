Россияне вчера массированно обстреляли Чернобаевку: есть значительные разрушения

Российские военные вчера, 30 декабря, массированно обстреляли Чернобаевку Херсонской области. К счастью, люди не пострадали, но инфраструктура поверглась значительным разрушениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВ Ярослава Янушевича .

Захватчики атаковали исключительно гражданские объекты - спортзал, котельную, детсад, здание ЦНАПа и местную амбулаторию.

Янушевич отмечал, что для проведения оперативного ремонта поврежденных помещений оперативно предоставили комплекты стройматериалов.

Напомним, вчера россияне снова обстреляли территорию Херсонской области, два человека получили ранения.

Ранее захватчики атаковали областной кардиологический диспансер в Херсоне, в результате чего пострадали два человека.

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