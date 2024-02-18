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Росіяни вчора атакували Краматорськ ракетами Х-22, - ОВА

Фото: росіяни обстріляли Краматорськ ракетами Х-22 (t.me/VadimFilashkin_donoda)
Автор: Дмитро Левицький

Росіяни атакували Краматорськ у суботу, 17 лютого, радянськими протикорабельними ракетами повітряного базування Х-22. В результаті удару є жертви серед населення міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Вчора вночі росіяни випустили по місту 3 ракети Х-22. Загинули дві жінки 45 і 74 років та чоловік 23 років. Два будинки повністю зруйновано, пошкоджено 137", - розповів очільник області.

Він додав, що окрім приватного сектору, пошкоджено також промислові будівлі. А також показав, як вони виглядають після обстрілу.

"Цей цинічний злочин росіян вкотре доводить: на Донеччині не залишилися абсолютно безпечних місць. Прошу всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно", - додав Філашкін.

 

Обстріл Краматорська та Слов'янська

Ввечері 17 лютого російські війська ударили по Краматорську та Слов'янську в Донецькій області. 

По Краматорську росіяни випустили три ракети. Поцілили у промзону та приватний сектор. У Слов'янську снаряд влучив у школу. Як повідомляли тоді в ОВА, під завалами в обох містах могли бути люди.

Сьогодні вранці стало відомо, що через обстріл у Слов'янську загинув охоронець, а у Краматорську з-під завалів дістали тіла 46-річної жінки та її 23-річного сина. Також у ході пошуково-рятувальних робіт в Краматорську знайшли рештки тіла, ймовірно, бабусі загиблих.

Крім того, до лікарні доставили подружжя пенсіонерів, які отримали травми.

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КраматорськДонецька областьВійна Росії проти УкраїниРакетна атака