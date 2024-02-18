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Россияне вчера атаковали Краматорск ракетами Х-22, - ОВА

Фото: россияне обстреляли Краматорск ракетами Х-22 (t.me/VadimFilashkin_donoda)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россияне атаковали Краматорск в субботу, 17 февраля, советскими противокорабельными ракетами воздушного базирования Х-22. В результате удара есть жертвы среди населения города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Вчера ночью россияне выпустили по городу 3 ракеты Х-22. Погибли две женщины 45 и 74 лет и мужчина 23 лет. Два дома полностью разрушены, повреждены 137", - рассказал глава области.

Он добавил, что кроме частного сектора повреждены также промышленные здания. А также показал, как они выглядят после обстрела.

"Это циничное преступление россиян еще раз доказывает: в Донецкой области не осталось абсолютно безопасных мест. Прошу всех: будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно", - добавил Филашкин.

 

Обстрел Краматорска и Славянская

Вечером 17 февраля российские войска ударили по Краматорску и Славянску в Донецкой области.

По Краматорску россияне выпустили три ракеты. Попали в промзону и частный сектор. В Славянске снаряд попал в школу. Как сообщали тогда в ОВА, под завалами в обоих городах могли быть люди.

Сегодня утром стало известно, что из-за обстрела в Славянске погиб охранник, а в Краматорске из-под завалов извлекли тела 46-летней женщины и ее 23-летнего сына. Также в ходе поисково-спасательных работ в Краматорске обнаружили остатки тела, вероятно, бабушки погибших.

Кроме того, в больницу доставили супругов пенсионеров, получивших травмы.

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