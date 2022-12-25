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Росіяни вчора атакували дві лікарні у Херсоні: в ОВА розповіли про руйнування

Фото: росіяни вчора атакували дві лікарні у Херсоні (скріншот з відео)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти поцілили у два медичні заклади Херсона у суботу, 24 грудня. На щастя, постраждалих серед мирного населення немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Він зазначив, що загарбники вдарили по території Херсонської обласної клінічної лікарні. Янушевич поділився відео "прильоту" ворожого снаряду по території лікарні.

Окупати також атакували обласний заклад з надання психіатричної допомоги. Там зруйновано кабінет лікаря, частину даху та систему опалення.

Нагадаємо, вчора вранці росіяни завдали масованого удару по Херсону. Внаслідок обстрілу загинули 10 людей, ще 68 постраждали.

Окрім того, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що росіяни раніше повністю знищили єдину церкву у селі Киселівка Херсонської області.

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Війна Росії проти УкраїниХерсон