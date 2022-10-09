Росіяни вчора активно били по Сумській області: влучили в залізничну станцію

Російські війська атакували залізничний вокзал у місті Ворожба Сумської області. Загалом в регіоні за добу зафіксовано 91 удар з використанням різного виду зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.
"За минулу добу в регіоні зафіксовано 9 артобстрілів, 78 прильотів та 4 авіаудари з використанням 28 некерованих ракет. Також було помічено пуски 6 ракет з гелікоптерів, але місце ураження не встановлено", - розповів він.
Як повідомлялось, російські окупанти за добу п'ятниці, 7 жовтня, випустили по Сумській області 170 снарядів. Внаслідок обстрілів є загиблий та поранені.
Також днями з'явилася інформація про мобілізованих росіян біля кордонів Сумської області.
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