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Россияне вчера активно били по Сумской области: попали в ж/д станцию

Фото: РФ вчера активно била по Сумской области, атаковав ж/д станцию (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали железнодорожный вокзал в городе Ворожба Сумской области. Всего в регионе за сутки зафиксирован 91 удар с использованием разного вида оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"За минувшие сутки в регионе зафиксировано 9 артобстрелов, 78 прилетов и 4 авиаудара с использованием 28 неуправляемых ракет. Также были замечены пуски 6 ракет с вертолетов, но место поражения не установлено", - рассказал он.

Что известно о последствиях ударов по Сумской области в сутки

  • по окрестностям села Поповка Россия нанесла авиаудар. Один раненый;
  • из-за обстрелов частично разрушено аграрное предприятие и повреждена сельхозтехника. Также загорелось поле кукурузы на площади около 1 га;
  • повреждено около 10 домов и хозяйственных построек.

Как сообщалось, российские оккупанты за сутки пятницы, 7 октября, выпустили по Сумской области 170 снарядов. В результате обстрелов погиб и ранен.

Также на днях появилась информация о мобилизованных россиянах у границ Сумской области.

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Сумская область