UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вчора 50 разів обстріляли Херсонську область: є поранені

Фото: троє жителів Херсонської області вчора отримали поранення через обстріли (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська за минулу добу близько 50 разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок атак ворога постраждали щонайменше троє осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

Окупанти обстрілювали населені пункти з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Росіяни вчора вдарили по Херсону 23 рази. Ворожі снаряди пошкодили медичний заклад, дитсадок, хлібзавод, складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки.

Внаслідок обстрілів троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Херсоні знову чули вибухи, поки місцева влада не коментувала ситуацію у місті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонХерсонська областьОбстрілВійна в Україні