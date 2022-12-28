RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне вчера 50 раз обстреляли Херсонскую область: есть раненые

Фото: трое жителей Херсонской области вчера получили ранения из-за обстрелов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска за прошедшие сутки около 50 раз обстреляли Херсонскую область. В результате атак врага пострадали по меньшей мере три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

Оккупанты обстреливали населенные пункты из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Россияне вчера ударили по Херсону 23 раза. Вражеские снаряды повредили медицинское учреждение, детсад, хлебзавод, складские помещения, частные и многоквартирные дома.

В результате обстрелов три человека получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, сегодня утром в Херсоне снова слышали взрывы, пока местные власти не комментировали ситуацию в городе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонХерсонская областьОбстрілВойна в Украине