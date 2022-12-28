Зранку в Херсоні чутно вибухи
Фото: зранку в Херсоні чутно вибухи (ілюстрація/GettyImages)
З ранку середи, 28 грудня, у Херсоні повідомляють про вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
"Вранці у Херсоні знову чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, російські війська 27 грудня завдали удару по підприємству критичної інфраструктури Херсона. Для атаки ворог застосував артилерію.
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