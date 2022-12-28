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Зранку в Херсоні чутно вибухи

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Херсон, Середа 28 грудня 2022 08:14
Зранку в Херсоні чутно вибухи Фото: зранку в Херсоні чутно вибухи (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

З ранку середи, 28 грудня, у Херсоні повідомляють про вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"Вранці у Херсоні знову чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, російські війська 27 грудня завдали удару по підприємству критичної інфраструктури Херсона. Для атаки ворог застосував артилерію.

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