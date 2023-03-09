ua ru
Чт, 09 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне в очередной раз обстреляли приграничья Сумской области. Зафиксировано 18 прилетов

Новина українською →
Сумская область, Четверг 09 марта 2023 21:54
Россияне в очередной раз обстреляли приграничья Сумской области. Зафиксировано 18 прилетов Фото: россияне в очередной раз обстреляли пограничники Сумской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские войска по состоянию на 21:00 четверга, 9 марта 2023 года, произвели обстрелы трех территориальных общин Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

Обстреляны были Середино-Будская, Белопольская и Новослободская территориальные общины.

"Середино-Будская община: по окраине города Середина-Буда враг ударил из артиллерии - 10 прилетов. Взрывами повреждена квартира в многоквартирном доме (выбиты окна, стены). У дома повреждены хозяйственные постройки и линия электропередач", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в течение дня зафиксировано пять прилетов из артиллерии по Новослободской общине. Окрестности одного из сел Белопольского общества россияне обстреляли из САУ.

"По сообщениям военных, оперативная обстановка на приграничные Сумщины контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено", - рассказали в ОВА.

Напомним, сегодня россияне снова нанесли массированный удар по территории Украины.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинские защитники сбили 34 из 81 ракеты российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война России против Украины
NEWS
Запорожская АЭС обесточена. Что произошло и какие могут быть последствия
Запорожская АЭС обесточена. Что произошло и какие могут быть последствия
DAILY
Год издевательств и угроз. Как живут украинцы на оккупированных Россией территориях
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Год издевательств и угроз. Как живут украинцы на оккупированных Россией территориях