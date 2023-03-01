Росіяни вчергове обстріляли Часів Яр: поранена літня жінка

Російські окупанти сьогодні, 1 березня, вчергове обстріляли Часів Яр у Донецькій області. Внаслідок атаки літня жінка зазнала поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

"На Донеччині не припиняються ворожі обстріли. Міста та села потерпають від бойових дій. Сьогодні внаслідок обстрілу міста Часів Яр поранень отримала жінка 1948 р.н.", - сказано у повідомленні.

Рятувальники виїхали на місце обстрілу на автомобілі швидкої медичної допомоги, надали постраждалій першу домедичну допомогу та транспортувалидо лікувального закладу.

Окрім того, за даними Офісу генпрокурора, вчора загарбники обстріляли з артилерійської зброї Бахмут, Часів Яр та Ласточкіне Покровського району.

Внаслідок атак у власній оселі загинуло літнє подружжя - тіло 73-річної жінки рятувальники вже дістали з-під завалів, пошуки її 68-річного чоловіка ще тривають. Ще п’ятеро людей отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Вибухами було пошкоджено та зруйновано багато об’єктів житлової забудови, деякі будинки та господарські споруди вигоріли вщент.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли пожежну частину у Святогірську. Внаслідок цього один рятувальник загинув, ще четверо зазнали поранень.

27 лютого окупанти обстріляли школу у селі Іванопілля.

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