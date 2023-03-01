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Россияне в очередной раз обстреляли Часов Яр: ранена пожилая женщина

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Донецкая область, Среда 01 марта 2023 12:07
Россияне в очередной раз обстреляли Часов Яр: ранена пожилая женщина Иллюстративное фото: россияне в очередной раз обстреляли Часов Яр (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты сегодня, 1 марта, в очередной раз обстреляли Часов Яр в Донецкой области. В результате атаки пожилая женщина получила ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В Донецкой области не прекращаются вражеские обстрелы. Города и села страдают от боевых действий. Сегодня в результате обстрела города Часов Яр ранения получила женщина 1948 г.р.", - сказано в сообщении.

Спасатели выехали на место обстрела на автомобиле скорой медицинской помощи, предоставили пострадавшей первую домедицинскую помощь и транспортировали в лечебное учреждение.

Кроме того, по данным Офиса генпрокурора, вчера захватчики обстреляли из артиллерийского оружия Бахмут, Часов Яр и Ласточкино Покровского района.

В результате атак в собственном доме погибли пожилые супруги - тело 73-летней женщины спасатели уже достали из-под завалов, поиски ее 68-летнего мужчины еще продолжаются. Еще пять человек получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Взрывами были повреждены и разрушены многие объекты жилой застройки, некоторые дома и хозяйственные постройки выгорели дотла.

Напомним, вчера россияне обстреляли пожарную часть в Святогорске. В результате один спасатель погиб, еще четверо получили ранения.

27 февраля оккупанты обстреляли школу в селе Иванополье.

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