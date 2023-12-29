Росіяни вбили жінку і поранили двох чоловіків у Донецькій області

У Донецькій області від обстрілів загарбників продовжує гинути цивільне населення. Внаслідок атак у четвер, 28 грудня, в Авдіївці загинула жінка, а у селі Покровського району дістали поранення двоє чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Донбас.

Інформацію про втрати серед людей оприлюднила речниця прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва.

"28 грудня 2023 року армія РФ з артилерії атакувала село Єлизаветівку Покровського району. Внаслідок чого зазнали поранень двоє чоловіків віком 66 та 72 років. Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги", — повідомила вона.

Також під час чергового обстрілу Авдіївки один зі снарядів влучив у багатоповерховий будинок. Внаслідок удару загинула 71-річна жінка, що перебувала у власній квартирі.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за статтею "порушення законів та звичаїв війни" (за ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Оперативна ситуація на фронті в Донецькій області

За даними Інституту вивчення війни, українські війська нещодавно просунулися вглиб терикону на захід від Горлівки і продовжують позиційні бої з російськими військами.

За даними Генштабу ЗСУ, впродовж доби 28 грудня на Авдіївському напрямку Силами оборони відбито 11 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки, а також 10 атак у районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Таврійському напрямку грудень став найважчим місяцем за весь 2023 рік через постійні російські штурми поблизу Мар'їнки та Авдіївки.

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