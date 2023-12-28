Грудень став найважчим місяцем. У ЗСУ розповіли про штурми росіян на Таврійському напрямку

На Таврійському напрямку грудень став найважчим місяцем за увесь 2023 рік. Причина - постійні штурми російських окупантів в районі Мар'їнки та Авдіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефір телемарафону.

"Найважчий місяць, на мою особисту думку, останній. Тому що ворог увесь час штурмує Мар'їнку, Авдіївку, зазнає значних втрат, але суне вперед і намагається взяти чи до кінця року, чи є якийсь інший термін. Але я вважаю, що за кількістю атак, за тиском на наші підрозділи - крайній місяць цього року найважчий", - розповів Штупун.

Він також прокоментував заяви окупантів про нібито захоплення Мар'їнки.

"Справа у тому, що у Мар'їнці на півночі ще знаходяться наші підрозділи, тому пропаганда ворога звичайно працює, але, по факту так. Наразі ворог продовжує обстрілювати наші підрозділи з артилерії. Далі він намагається більше тиснути вже на Новомихайлівку", - зазначив речник.

Як повідомив Штупун, на Таврійському напрямку за минулу добу російські окупанти збільшили кількість авіаударів, а в порівнянні з позаминулою у два рази зросло застосування дронів-камікадзе - майже до сотні.

"На чотирьох напрямках зафіксовано скиди керованих авіабомб, тобто, по усій лінії бойового зіткнення ворог активізував авіацію. Основні зусилля противник зосереджував на веденні наступальних і штурмових дій на Авдіївському, Мар'їнському і Запорізькому напрямках. Продовжує активні піхотні атаки за підтримки дуже значної кількості бронетехніки", - розповів речник.

Штурми Авдіївки

Російські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Ще в середині грудня, згідно з даними Білого дому, російські терористи втратили понад 13 тисяч втрат уздовж осі Авдіївка-Новопавлівка. Зокрема наші воїни знищили більше 220 бойових машин.

Як розповідав раніше Барабаш, найбільшою проблемою для міста залишається логістика. Їжа та інші необхідні речі завозяться лише однією трасою, яка є небезпечною.

Чи можливий прорив росіянами лінії фронту у разі захоплення Авдіївки та Мар'їнки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Ситуація у Мар'їнці

Нагадаємо, ще 25 грудня глава Міноборони РФ Сергій Шойгу доповів диктатору Володимиру Путіну про те, що російські війська нібито повністю окупували Мар'їнку.

Спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування полковник Олександр Штупун, коментуючи цю інформацію, наголошував, що про повне захоплення міста говорити некоректно, оскільки наші захисники все ще знаходяться в його адміністративних кордонах.

При цьому 26 грудня головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний зазначив, що українські захисники перебувають на півночі Мар'їнки. Але частина військових уже відійшли на околиці і навіть далі.