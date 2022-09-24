Росіяни вбили ще двох цивільних у Донецькій області
Російські війська минулої доби обстріляли чотири населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинули двоє людей, ще троє отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
Фото: карта обстрілів Донецької області на 24 вересня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
"За 23 вересня росіяни вбили 2 мирних мешканців Донбасу: у Бахмуті та Красногорівці. Ще 3 людини отримали поранення", - розповів він.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 882 особи, ще 2225 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська обстріляли з "Градів" та "Ураганів" Нікопольський район на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу поранення отримали дві особи, одну з них госпіталізовано у тяжкому стані.
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