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Росіяни вбили ще двох цивільних у Донецькій області

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Донецьк, Субота 24 вересня 2022 10:44
Росіяни вбили ще двох цивільних у Донецькій області Фото: росіяни вбили ще двох цивільних у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби обстріляли чотири населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинули двоє людей, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Росіяни вбили ще двох цивільних у Донецькій області

Фото: карта обстрілів Донецької області на 24 вересня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 23 вересня росіяни вбили 2 мирних мешканців Донбасу: у Бахмуті та Красногорівці. Ще 3 людини отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 882 особи, ще 2225 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська обстріляли з "Градів" та "Ураганів" Нікопольський район на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу поранення отримали дві особи, одну з них госпіталізовано у тяжкому стані.

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Донецька область
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