Окупанти вранці накрили вогнем Нікопольський район: є постраждалі

Вранці російські окупанти обстріляли з "Градів" та "Ураганів" Нікопольський район на Дніпровщині.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

У Марганці поранено двох людей - 51-річну жінку та 49-річного чоловіка. Обидва у лікарні. Жінка у тяжкому стані.

Російськими снарядами пошкоджено понад 20 приватних та багатоповерхових будинків та до 10 господарських будівель. Пошкоджено місцевий хлібозавод та кілька установ. Зайнялися кілька автомобілів.

Понад 2000 сімей громади залишилися без світла. Аварійні бригади енергетиків уже працюють.

У Червоногригорівській громаді ніхто не постраждав.

Нагадаємо, російські війська вночі випустили по Запоріжжю п'ять ракет. Повідомлялося, що під час ударів постраждали житловий будинок та об'єкти інфраструктури.

Як повідомили в ОВА, унаслідок атаки загинула людина, семеро постраждали.

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