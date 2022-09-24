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Россияне убили еще двух гражданских в Донецкой области

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Донецк, Суббота 24 сентября 2022 10:44
Россияне убили еще двух гражданских в Донецкой области Фото: россияне убили еще двух гражданских в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли четыре населенных пункта Донецкой области. Вследствие чего погибли два человека, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Россияне убили еще двух гражданских в Донецкой области

Фото: карта обстрелов Донецкой области на 24 сентября (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 23 сентября россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте и Красногоровке. Еще 3 человека получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 882 человека, еще 2225 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, сегодня утром российские войска обстреляли из "Градов" и "Ураганов" Никопольский район в Днепропетровской области. В результате обстрела ранения получили два человека, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.

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