Росіяни вбили ще чотирьох цивільних у Донецькій області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 19 січня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донеччини: 2 у Дробишевому, 1 у Бахмуті та 1 у Максимільянівці. Ще 3 людини в області дістали поранення", - написав він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію на Донеччині загинули 1313 цивільних, ще 2866 осіб отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.