Россияне убили еще четырех гражданских в Донецкой области
За прошедшие сутки 19 января вследствие обстрелов в Донецкой области погибли четверо мирных жителей, еще три человека получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 19 січня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Дробишевому, 1 у Бахмуті та 1 у Максимільянівці. Ще 3 людини в області дістали поранення", - написал он.
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1313 гражданских, еще 2866 человек получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие Запорожская область подверглась рекордному количеству обстрелов. Россияне совершили 224 обстрела.
Также сообщалось, что россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском - обороняются.
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