У Харківській області знайшли тіла понад 760 загиблих під час окупації

У Харківській області станом на 29 жовтня виявлено 765 загиблих під час окупації. З них лише 453 ідентифіковано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського в ефірі телемарафону.

Монастирський розповів, що правоохоронці вже ексгумували понад 760 тіл загиблих цивільних громадян у Харківській області. Проте візуально встановити особу загиблої людини не завжди вдається. Та й ідентифікувати швидко через спеціальне дослідження теж не завжди можливо - черга на ДНК-експертизу у середньому триває два місяці.

"Це здійснюється через ДНК-аналіз, спеціальні лабораторії працюють, і наші міжнародні партнери допомогли нам надати ці реагенти і лабораторії мобільні для того, щоб швидко можна було це робити. Але все одно ми розуміємо, що ця робота на тижні, інколи на місяці. Для того, щоб встановити, хто саме є закатований. Звертаються родичі, ми беремо відповідні зразки ДНК, порівнюємо і тільки протягом певного часу ми можемо це зробити", - пояснює міністр.

При цьому очільник МВС зазначив, що наразі Верховна рада вже ухвалила спеціальний закон щодо ДНК-експертизи, який має спростити процедуру ідентифікації тіл загиблих.

Крім того, Монастирський розповів, що на нещодавно визволених територіях України замінування вдвічі щільніше, ніж на деокупованій частині Київської або Чернігівської області.

"Якщо раніше ми могли говорити про розмінування на Луганщині, Донеччині, то, на жаль, наразі ми змушені говорити про це фактично на більшій частині території нашої держави. Дійсно, заміновано фактично все. Якщо ми порівнюємо з Київщиною або Чернігівщиною, то замінування вдвічі щільніші. Це, звичайно, пов'язано і з тривалістю перебування там ворога, і з тим, що вони більше використовують цей спосіб як стримування наших військ", - підкреслив голова МВС.