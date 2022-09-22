Жертвами російської окупації в Ізюмі могли стати понад тисячу людей, - міськрада

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника мера міста Володимира Мацокіна на брифінгу.

"Сьогодні ми можемо говорити про те, що такі поховання - не в одному місці, а щонайменше у трьох... Там теж можуть розташовуватися масові поховання. І якщо спочатку ми оцінювали, що жертв серед мирного населення нашої громади - тисяча людей, я боюся, що ця цифра може лише збільшитися", - сказав він.

Зараз ексгумація тіл масового поховання в Ізюмі триває і поки що незрозуміло, коли вона завершиться.

"На сьогодні ці дії не завершені, я думаю, що вони навіть не дійшли до середини… Тіла відправляють до Харкова, і там з ними працюватимуть фахівці", - зазначив Мацокін.

Заступник мера розповів, що рідні загиблих здають матеріал для дослідження ДНК в Ізюмі, а самі дослідження проводитимуться у Харкові.