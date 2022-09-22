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Жертвами російської окупації в Ізюмі могли стати понад тисячу людей, - міськрада

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Ізюм, Четвер 22 вересня 2022 14:54
Жертвами російської окупації в Ізюмі могли стати понад тисячу людей, - міськрада Фото: жертвами російської окупації в Ізюмі могли стати понад тисячу людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Число жертв серед цивільних внаслідок російської окупації Ізюма може перевищувати тисячу людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника мера міста Володимира Мацокіна на брифінгу.

"Сьогодні ми можемо говорити про те, що такі поховання - не в одному місці, а щонайменше у трьох... Там теж можуть розташовуватися масові поховання. І якщо спочатку ми оцінювали, що жертв серед мирного населення нашої громади - тисяча людей, я боюся, що ця цифра може лише збільшитися", - сказав він.

Зараз ексгумація тіл масового поховання в Ізюмі триває і поки що незрозуміло, коли вона завершиться.

"На сьогодні ці дії не завершені, я думаю, що вони навіть не дійшли до середини… Тіла відправляють до Харкова, і там з ними працюватимуть фахівці", - зазначив Мацокін.

Заступник мера розповів, що рідні загиблих здають матеріал для дослідження ДНК в Ізюмі, а самі дослідження проводитимуться у Харкові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на місці масового поховання за даними на вівторок, 20 вересня, в Ізюмі Харківської області знайшли вже 263 тіла, у тому числі тіла 2 дітей.

За даними мера Ізюма Валерія Марченка на 18 вересня ексгумація тіл триватиме ще 2 тижні.

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