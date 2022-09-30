Варварство російської окупації показує, чому світ має підтримати Україну в завершенні війни, - Єрмак

Варварство російської окупації показує, чому світ має підтримати Україну в завершенні цієї війни та притягненні винних до відповідальності. Союзники України мають гарантувати, що це ніколи не повториться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку голови Офісу президента Андрія Єрмака та екс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена для Wall Street Journal .

"З початку вересня українські війська звільнили понад 2300 квадратних миль території на Півдні та Сході країн. Утім, радість звільнення української землі затьмарює відкриття нових воєнних злочинів росіян. Як і в Бучі, в Балаклії, Ізюмі та інших населених пунктах Харківської області були виявлені масові поховання і докази тортур. Варварство російської окупації показує, чому світ має підтримати Україну в завершенні війни та притягненні винних до відповідальності", - йдеться в колонці.

На думку Єрмака, союзники мають гарантувати, що подібне більше ніколи не повториться. На це, зокрема, спрямовані розроблені рекомендації щодо гарантій безпеки.