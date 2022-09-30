Варварство російської окупації показує, чому світ має підтримати Україну в завершенні війни, - Єрмак
Варварство російської окупації показує, чому світ має підтримати Україну в завершенні цієї війни та притягненні винних до відповідальності. Союзники України мають гарантувати, що це ніколи не повториться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку голови Офісу президента Андрія Єрмака та екс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена для Wall Street Journal.
"З початку вересня українські війська звільнили понад 2300 квадратних миль території на Півдні та Сході країн. Утім, радість звільнення української землі затьмарює відкриття нових воєнних злочинів росіян. Як і в Бучі, в Балаклії, Ізюмі та інших населених пунктах Харківської області були виявлені масові поховання і докази тортур. Варварство російської окупації показує, чому світ має підтримати Україну в завершенні війни та притягненні винних до відповідальності", - йдеться в колонці.
На думку Єрмака, союзники мають гарантувати, що подібне більше ніколи не повториться. На це, зокрема, спрямовані розроблені рекомендації щодо гарантій безпеки.
"Ми закликаємо до створення Київського договору безпеки між Україною та її партнерами. Принцип простий: безпека України залежить насамперед від її здатності захищатися. Україні потрібні довгострокові внески її союзників, щоб зробити це ефективно", - наголошують Єрмак та Расмуссен.
Нагадаємо, Київський договір безпеки передбачає утримання держав-гарантів від скасування санкцій проти РФ до припинення агресії проти України та компенсації усіх збитків.
Також 29 вересня міжнародна робоча група Єрмака-Макфола з питань санкцій проти Росії презентувала документ на тему визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму. У ньому експерти пояснили суть та особливості передбаченого американським законодавством статусу "країна - спонсор тероризму".
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