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У Херсоні вп'яте за день прогриміли вибухи

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Херсон, Вівторок 11 квітня 2023 22:52
У Херсоні вп'яте за день прогриміли вибухи Фото: У Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 11 квітня, у Херсоні знову пролунали вибухи. Це вже п'ятий випадок на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

На даний момент у регіоні повітряну тривогу не оголошували.

При цьому офіційної інформації про вибухи або обстріл міста поки не надходило.

Нагадаємо, сьогодні вже повідомляли про вибухи у Херсоні.

Крім того, російські війська за минулу добу здійснили 56 обстрілів Херсонської області.

Додамо, що 10 квітня російська армія атакувала човен з людьми в Херсонській області, внаслідок чого двоє людей отримали тяжкі поранення.

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Херсон Вибух Війна Росії проти України
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