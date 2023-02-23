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Росіяни з важкої артилерії шість разів атакували Дніпропетровську область

Фото: президент США Джо Байден (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 23 лютого, російські окупанти шість разів атакували Нікопольський район у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Терор Нікопольщини не припиняється. Росіяни вкотре цілили по району з важкої артилерії. За день - шість обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Лисак зазначив, що ворог накрив вогнем сам Нікополь та дві громади - Марганецьку і Червоногригорівську. Минулося без постраждалих.

"Наслідки атак нині з’ясовують. Атаковані території обстежують рятувальники", - пояснив глава області.

Нагадаємо, що у середу, 22 лютого, російські окупанти атакували дві громади у Дніпропетровській області та пошкодили будинки.

Ніч 22 лютого пройшла в Дніпропетровській області без ворожих атак. А вже вранці окупанти вдарили із важкої артилерії по Нікопольському району.

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Російська ФедераціяНікопольДніпропетровська областьВійна в Україні