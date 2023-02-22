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Війська РФ вранці вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району

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Дніпропетровська область, Середа 22 лютого 2023 07:58
Війська РФ вранці вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району Фото: Війська РФ вранці вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Ніч 22 лютого пройшла в Дніпропетровській області без ворожих атак. А вже вранці окупанти вдарили із важкої артилерії по Нікопольському району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Зазначається, що ворог атакував о 6-й ранку.

Від обстрілів постраждала Марганецька громада. За попередніми даними, внаслідок атаки загиблих та постраждалих немає.

Встановлюються масштаби руйнувань.

Нагадаємо, 19 лютого російські військові вкотре обстріляли територію Дніпропетровської області, внаслідок атаки було поранено місцевих жителів та пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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Дніпропетровська область
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