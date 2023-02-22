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РФ обстріляла дві громади Дніпропетровської області: пошкоджено будинки та газопровід

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Дніпропетровська область, Середа 22 лютого 2023 20:16
РФ обстріляла дві громади Дніпропетровської області: пошкоджено будинки та газопровід Фото: РФ обстріляла дві громади Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 22 лютого, російські окупанти атакували дві громади у Дніпропетровській області та пошкодили будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Агресор не припиняє знущатися над Нікопольщиною. За сьогоднішній день обстріляв район тричі. З важкої артилерії вдарив по Марганецькій та Мирівській громадах", - йдеться у повідомленні.

Лисак додав, що найбільше дісталося Марганцю. Там ворожі снаряди обірвали лінію електропередач, яка живить насосну станцію. Без води лишилися 35 тисяч родин. На цю годину водопостачання вже відновлене.

"Пошкоджені й з десяток приватних будинків та господарських споруд, автомобіль, газопровід. Решту атакованих територій ще обстежують рятувальники та встановлюють наслідки атак", - додав глава області.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів постраждалих зафіксовано не було.

Нагадаємо, що ніч 22 лютого пройшла в Дніпропетровській області без ворожих атак. А вже вранці окупанти вдарили із важкої артилерії по Нікопольському району.

У вівторок, 21 лютого, російські військові обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області.

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