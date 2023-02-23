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Россияне из тяжелой артиллерии шесть раз атаковали Днепропетровскую область

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Днепропетровская область, Четверг 23 февраля 2023 21:13
Россияне из тяжелой артиллерии шесть раз атаковали Днепропетровскую область Фото: президент США Джо Байден (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 23 февраля, российские оккупанты шесть раз атаковали Никопольский район в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Террор Никопольщины не прекращается. Россияне еще раз целили по району из тяжелой артиллерии. За день - шесть обстрелов", - говорится в сообщении.

Лысак отметил, что враг накрыл огнем сам Никополь и две общины - Марганецкую и Красногригорьевскую. Прошло без пострадавших.

"Последствия атак сейчас выясняются. Атакованные территории обследуют спасатели", - объяснил глава области.

Напомним, что в среду, 22 февраля, российские оккупанты атаковали две общины в Днепропетровской области и повредили дома.

Ночь 22 февраля прошла в Днепропетровской области без вражеских атак. А уже утром оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району.

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