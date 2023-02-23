Россияне из тяжелой артиллерии шесть раз атаковали Днепропетровскую область

В четверг, 23 февраля, российские оккупанты шесть раз атаковали Никопольский район в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Террор Никопольщины не прекращается. Россияне еще раз целили по району из тяжелой артиллерии. За день - шесть обстрелов", - говорится в сообщении.

Лысак отметил, что враг накрыл огнем сам Никополь и две общины - Марганецкую и Красногригорьевскую. Прошло без пострадавших.

"Последствия атак сейчас выясняются. Атакованные территории обследуют спасатели", - объяснил глава области.