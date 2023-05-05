Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район: пошкоджено приватний будинок

У п'ятницю, 5 травня, російські війська обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено приватний будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
"Тричі протягом дня окупанти гатили по Нікопольському району. З важкої артилерії та РСЗВ накривали Марганецьку, Червоногригорівську громади та сам Нікополь", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що люди не постраждали. Внаслідок обстрілів є пошкодження приватного будинку та господарської споруди.
"Інші райони області - без обстрілів", - додав глава облради.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 5 травня, російські війська обстріляли Слов'янськ та Краматорськ у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки постраждали два заводи.
Російські військові знову атакували Херсонську область за допомогою авіації. Було зафіксовано чотири "прильоти" керованих авіабомб.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.