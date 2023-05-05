Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район: пошкоджено приватний будинок

У п'ятницю, 5 травня, російські війська обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено приватний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Тричі протягом дня окупанти гатили по Нікопольському району. З важкої артилерії та РСЗВ накривали Марганецьку, Червоногригорівську громади та сам Нікополь", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що люди не постраждали. Внаслідок обстрілів є пошкодження приватного будинку та господарської споруди.

"Інші райони області - без обстрілів", - додав глава облради.