Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район: поврежден частный дом

В пятницу, 5 мая, русские войска обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки был поврежден частный дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"Трижды в течение дня оккупанты били по Никопольскому району. Из тяжелой артиллерии и РСЗО накрывали Марганецкую, Красногригорьевскую общины и сам Никополь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что люди не пострадали. В результате обстрелов повреждены частный дом и хозяйственное сооружение.
"Другие районы области - без обстрелов", - добавил глава облсовета.
Напомним, что в пятницу, 5 мая, российские войска обстреляли Славянск и Краматорск в Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали два завода.
Российские военные снова атаковали Херсонскую область с помощью авиации. Были зафиксированы четыре "прилета" управляемых авиабомб.
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