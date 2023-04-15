Росіяни з важкої артилерії обстріляли Очаків, - Кім

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Російські війська, 14 квітня здійснювали артилерійські обстріли із застосуванням РСЗВ та важкої артилерії по місту Очаків, акваторії та узбережжю громади.

Раніше ми писали, росіяни зосереджують війська та техніку для наступу на чотирьох напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби ЗСУ відбили 56 атак ворога.

Нагадаємо, збройні сили України продовжують завдавати ударів по тилових районах окупантів готуючись до контрнаступальних операцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.