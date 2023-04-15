Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Очаков, - Ким

Российская оккупационная армия за прошедшие сутки совершила пять артиллерийских обстрелов Николаевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
Российские войска, 14 апреля, совершали артиллерийские обстрелы с применением РСЗО и тяжелой артиллерии по городу Очаков, акватории и побережью общины.
Зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры. Пострадавших нет.
Ранее мы писали, что россияне сосредоточивают войска и технику для наступления на четырех направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки ВСУ отразили 56 атак врага.
Напомним, вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по тыловым районам оккупантов готовясь к контрнаступательным операциям.
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