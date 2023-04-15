Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Очаков, - Ким

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Российские войска, 14 апреля, совершали артиллерийские обстрелы с применением РСЗО и тяжелой артиллерии по городу Очаков, акватории и побережью общины.

Ранее мы писали, что россияне сосредоточивают войска и технику для наступления на четырех направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки ВСУ отразили 56 атак врага.

Напомним, вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по тыловым районам оккупантов готовясь к контрнаступательным операциям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.