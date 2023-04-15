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Росіяни з важкої артилерії обстріляли Очаків, - Кім

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Миколаївська область, Субота 15 квітня 2023 08:11
Росіяни з важкої артилерії обстріляли Очаків, - Кім Фото: з важкою артилерії та РСЗВ окупанти обстріляли Очаків (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська окупаційна армія за минулу добу здійснила п'ять артилерійських обстрілів Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Російські війська, 14 квітня здійснювали артилерійські обстріли із застосуванням РСЗВ та важкої артилерії по місту Очаків, акваторії та узбережжю громади.

Є пошкодження об'єктів інфраструктури. Постраждалих немає.

Раніше ми писали, росіяни зосереджують війська та техніку для наступу на чотирьох напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби ЗСУ відбили 56 атак ворога.

Нагадаємо, збройні сили України продовжують завдавати ударів по тилових районах окупантів готуючись до контрнаступальних операцій.

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