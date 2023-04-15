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Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Очаков, - Ким

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Николаевская область, Суббота 15 апреля 2023 08:11
Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Очаков, - Ким Фото: с тяжелой артиллерии и РСЗО оккупанты обстреляли Очаков (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская оккупационная армия за прошедшие сутки совершила пять артиллерийских обстрелов Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Российские войска, 14 апреля, совершали артиллерийские обстрелы с применением РСЗО и тяжелой артиллерии по городу Очаков, акватории и побережью общины.

Зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры. Пострадавших нет.

Ранее мы писали, что россияне сосредоточивают войска и технику для наступления на четырех направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки ВСУ отразили 56 атак врага.

Напомним, вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по тыловым районам оккупантов готовясь к контрнаступательным операциям.

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Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким
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