Росіяни з важкої артилерії атакували дві громади Дніпропетровської області

У понеділок, 20 лютого, російські військові атакували дві громади у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
"Не вщухають обстріли Нікопольщини", - йдеться у повідомленні.
Лукашук зазначив, що окупаційна армія РФ сьогодні знову вдарила з важкої артилерії по двох громадам району - Марганецькій та Червоногригорівській.
"Інформація щодо можливих руйнувань уточнюється. Головне - без постраждалих", - додав глава облради.
Нагадаємо, що від початку вторгнення окупанти пошкодили 4045 будинків у Дніпропетровській області.
Вчора, 19 лютого, російські військові в черговий раз обстріляли територію Дніпропетровської області, в результаті чого було поранено місцевих мешканців та пошкоджено цивільну інфраструктуру.
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