Окупанти почали агресивніше реагувати на все українське в Криму, - прокурор АРК
В тимчасово окупованому Криму загарбники стали агресивніше реагувати на все українське. Це сталося після невдач на полі бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокурора АР Крим та Севастополя Ігоря Поночовного в інтерв'ю "Інтерфакс Україна".
"Зазнаючи невдач на фронті, окупанти почали агресивніше реагувати на все українське в Криму", - заявив Поночовний.
За його словами, рух опору в Криму є, але складно говорити про його масштаби, оскільки багато проукраїнських кримчан ніяк не проявляють себе.
Разом з тим він наголосив, було приємним здивуванням те, коли з початком повномасштабного вторгнення в Криму почали виявлятися ті активісти, про яких "не чули і не знали багато років". І це при тому, що окупанти продовжують репресії.
"За роки окупації російська влада на півострові сконцентрувала свої зусилля на придушенні опору проукраїнського населення... Проте зараз активно переслідують і притягують до адміністративної відповідальності за дискредитацію російської армії, виконання українських пісень або демонстрацію української символіки", - пояснив Поночовний.
Нагадаємо, нещодавно заявив секретар РНБО Олексій Данілов, немає жодного іншого шляху звільнення тимчасово окупованого Криму, крім військового.
При цьому, як нещодавно стало відомо, окупанти потроху почали тікати з Криму до Росії.
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