Росіяни утримують десятки українців у підвалі біля кордону з Грузією, - ЗМІ

Щонайменше 45 українців, яких депортували з Росії, уже кілька діб утримують у підвалі на КПП "Верхній Ларс" на кордоні з Грузією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra.
Утримують переважно колишніх ув'язнених, яких вивезено з окупованих територій. Проте, серед них є і цивільні особи.
"Серед утримуваних - люди з ВІЛ, туберкульозом, інвалідністю. Їх не годують і не надають медичної допомоги. Стан багатьох погіршується, одна людина вже опинилася в лікарні", - пишуть журналісти.
Один з утримуваних у російському полоні розповів, що в його групі приїхало вісім осіб, є інваліди та хворі на тяжкі хвороби.
"Перебуваємо ми в підвалі без комунікацій: немає душу і туалету, не годують. Волонтери привозять гуманітарку, але цього вистачає на кілька днів і то не всім. Підвал сирий, краплі води на стелі, дихати нема чим, усі курять, на вулицю не випускають. Спимо по 4 години, міняючись. Деякі сплять на підлозі", - повідомив один із полонених.
Фото: українців утримують на кордоні без їжі та води (t.me/astrapress)
Нагадаємо, у червні 2024 року 95% опитаних вважали себе етнічними українцями, 2% - етнічними росіянами. До початку війни, 2021 року, українцями вважали себе 87% респондентів, росіянами - 9%.
Згідно з даними заступника директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайла Міщенка, від російської агресії найбільше постраждали російськомовні українці. Саме тому, як вважають дослідники, вони ненавидять РФ і вірять у ЗСУ.
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