Від російської агресії найбільше постраждали російськомовні українці, - Центр Разумкова

Більшість злочинів росіяни здійснили саме проти російськомовних українців. Через це вони ненавидять Росію та вірять в ЗСУ.

Про це заявив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію центру.

За даними опитування, розмовляють у побуті переважно російською мовою 11% українців.

"Саме представники цієї групи найбільше постраждали в процесі їх "визволення від хунти"",- сказав Міщенко.

З-поміж них відповіли 23%, що під час повномасштабної війни хоча б якийсь час жили на території бойових дій або на території, що піддавалася артилерійським обстрілам, 12% - що їхнє житло постраждало або було повністю зруйноване. 41% мають родичів або близьких знайомих (військових чи цивільних), які загинули або були поранені внаслідок військових дій чи обстрілів після 24 лютого 2022 року.

Кожен четвертий після початку війни вимушений був полишити місце свого постійного проживання більш ніж на один місяць (17% вже повернулися додому, а 7% все ще перебувають у місцях тимчасово проживання в інших регіонах України) - це не враховуючи тих, хто досі перебуває за кордоном.

Ще 2% відповіли, що залишили свої домівки після 2014 року (після окупації Криму та частини Донецького регіону).

Заява Лаврова

Мищенко нагадав заяву, яку зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, про "захист російськомовного населення України": "На территории Украины, которая за пределами конституционных границ Российской Федерации, миллионы людей разговаривают на русском языке, он для них родной. Оставить их под началом хунты, запретившей даже разговаривать на русском языке, только думать еще не запретили, это будет как раз очень большим преступлением".

"Стосовно "больших преступлений", то в цій сфері, звичайно, "Лавров і його команда" є визнаними знавцями і фахівцями", - констатував Мищенко.

Ідентичність російськомовних

За даними опитування, 82% українців, котрі у побуті розмовляють переважно російською мовою, висловили негативне ставлення до Росії. Водночас 81,5% з них довіряють ЗСУ.

Вірними УПЦ Московського патріархату себе назвали 11% з-поміж них, тоді як вірними Української православної церкви ˗ майже удвічі більше (20%).

Відповідаючи на запитання: "Яка модель суспільного розвитку здається Вам більш привабливою?", 42% віддали перевагу європейській моделі, лише 6% - російській.

Більшість (55%) представників цієї групи вірять у перемогу України у війні з Росією (не вірять 33%). І лише 40% вірять у можливість підписання мирної угоди між Україною та Росією найближчим часом (не вірять 48%).

Після перемоги України та деокупації її території, 47% російськомовних громадян України підтримали б повний розрив усіх стосунків з Росією, аж до цілковитої заборони на в’їзд громадянам Росії в Україну (не підтримали б 39%).

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Київським безпековим форумом з 24 квітня по 4 травня 2025 року.. Опитано 2021 респондентів віком від 18 років і старших в усіх областях України (крім тимчасово окупованих територій).