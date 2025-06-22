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Россияне удерживают десятки украинцев в подвале у границы с Грузией, - СМИ

Фото: КПП "Верхний Ларс" (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Минимум 45 украинцев, которых депортировали из России, уже несколько суток удерживают в подвале на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra.

Удерживаются, в основном, бывшие заключенные, вывезенные с оккупированных территорий. Тем не менее, среди них есть и гражданские лица.

"Среди удерживаемых - люди с ВИЧ, туберкулезом, инвалидностью. Их не кормят и не оказывают медицинскую помощь. Состояние многих ухудшается, один человек уже оказался в больнице", - пишут журналисты.

Один из удерживаемых в российском плену рассказал, что в его группе приехало восемь человек, есть инвалиды и больные тяжелыми болезнями.

"Находимся мы в подвале без коммуникаций: нет душа и туалета, не кормят. Волонтеры привозят гуманитарку, но этого хватает на пару дней и то не всем. Подвал сырой, капли воды на потолке, дышать нечем, все курят, на улицу не выпускают. Спим по 4 часа, меняясь. Некоторые спят на полу", - сообщил один из пленных.

 

Фото: украинцев удерживают на границе без еды и воды (t.me/astrapress)

Как украинцы относятся к России

Напомним, в июне 2024 года 95% опрошенных считали себя этническими украинцами, 2% - этническими русским. До начала войны, в 2021 году, украинцами считали себя 87% респондентов, русскими - 9%.

Согласно данным заместителя директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко, от российской агрессии больше всего пострадали русскоязычные украинцы. Именно поэтому, как считают исследователи, они ненавидят РФ и верят в ВСУ.

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