Россияне удерживают десятки украинцев в подвале у границы с Грузией, - СМИ

Удерживаются, в основном, бывшие заключенные, вывезенные с оккупированных территорий. Тем не менее, среди них есть и гражданские лица.

"Среди удерживаемых - люди с ВИЧ, туберкулезом, инвалидностью. Их не кормят и не оказывают медицинскую помощь. Состояние многих ухудшается, один человек уже оказался в больнице", - пишут журналисты.

Один из удерживаемых в российском плену рассказал, что в его группе приехало восемь человек, есть инвалиды и больные тяжелыми болезнями.

"Находимся мы в подвале без коммуникаций: нет душа и туалета, не кормят. Волонтеры привозят гуманитарку, но этого хватает на пару дней и то не всем. Подвал сырой, капли воды на потолке, дышать нечем, все курят, на улицу не выпускают. Спим по 4 часа, меняясь. Некоторые спят на полу", - сообщил один из пленных.

Фото: украинцев удерживают на границе без еды и воды (t.me/astrapress)