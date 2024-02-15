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Росіяни з "Ураганів" вдарили по селу у Донецькій області: загинула жінка, є поранені

Архівне фото: Росіяни з "Ураганів" вдарили по селу у Донецькій області (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 15 лютого, вдарила по селу в Донецькій області. Унаслідок цього загинула жінка, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За його словами, близько 17-ї години росіяни обстріляли село Зоря Іллінівської громади з "Ураганів".

Унаслідок цього загинула 83-річна жінка, поранення дістали 71-річний і 41-річний чоловіки.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/vadym.filashkin)

"Пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку та школу", - додав Філашкін.

Масований обстріл України

Цієї ночі ворог вкотре вдався до масованих ударів по території України. Терористи застосували:

  • 12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, які були запущені з літаків стратегічної авіації ТУ-95мс;
  • 2 ракети морського базування "Калібр", що були запущені з Новоросійська, Росії;
  • балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, які були запущені з Воронежу, Росії;
  • зенітні керовані ракети С-300, які були запущені з Бєлгородської області, Росії;
  • керовані авіаційні ракети Х-59, які були запущені з тимчасово окупованих територій Запорізької області й Курської області.

Протиповітряна оборона знищила 13 ракет різних типів.

Усі подробиці нічної атаки ворога - в матеріалі РБК-Україна.

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