Росіяни з "Ураганів" вдарили по селу у Донецькій області: загинула жінка, є поранені

Російська армія сьогодні, 15 лютого, вдарила по селу в Донецькій області. Унаслідок цього загинула жінка, є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
За його словами, близько 17-ї години росіяни обстріляли село Зоря Іллінівської громади з "Ураганів".
Унаслідок цього загинула 83-річна жінка, поранення дістали 71-річний і 41-річний чоловіки.
Фото: Наслідки ударів (facebook.com/vadym.filashkin)
"Пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку та школу", - додав Філашкін.
Цієї ночі ворог вкотре вдався до масованих ударів по території України. Терористи застосували:
Протиповітряна оборона знищила 13 ракет різних типів.
Усі подробиці нічної атаки ворога - в матеріалі РБК-Україна.
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