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Россияне из "Ураганов" ударили по селу в Донецкой области: погибла женщина, есть раненые

Архивное фото: Россияне из "Ураганов" ударили по селу в Донецкой области (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 15 февраля, ударила по селу в Донецкой области. В результате этого погибла женщина, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

По его словам, около 17 часов россияне обстреляли село Заря Ильиновской громады из "Ураганов".

В результате этого погибла 83-летняя женщина, ранения получили 71-летний и 41-летний мужчины.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/vadym.filashkin)

"Повреждены 8 частных домов, многоэтажка и школа", - добавил Филашкин.

Массированный обстрел Украины

Этой ночью враг в очередной раз прибегнул к массированным ударам по территории Украины. Террористы применили:

  • 12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, запущенных с самолетов стратегической авиации ТУ-95мс;
  • 2 ракеты морского базирования "Калибр", запущенные из Новороссийска, России;
  • баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, запущенные из Воронежа, России;
  • зенитные управляемые ракеты С-300, запущенные из Белгородской области, России;
  • управляемые авиационные ракеты Х-59, запущенные с временно оккупированных территорий Запорожской области и Курской области.

Противовоздушная оборона уничтожила 13 ракет разных типов.

Все подробности ночной атаки врага - в материале РБК-Украина.

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