Росіяни "Ураганами" обстріляли Костянтинівку і Авдіївку: є поранені та загибла

"Внаслідок атак у Авдіївці загинула 46-річна жінка, ще п’ятеро мешканців Костянтинівки віком від 25 до 73 років - четверо чоловіків і одна жінка отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості. Наразі їм надається кваліфікована медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що руйнувань зазнали приватні домоволодіння, багатоповерхівки, господарські споруди, автомобілі, а також асфальтове покриття.

"На місцях працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники. Тривають досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни", - додали у прокуратурі.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що внаслідок удару по Авдіївці є двоє поранених людей.