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Росіяни "Ураганами" обстріляли Костянтинівку і Авдіївку: є поранені та загибла

Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (воен ТВ)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 13 березня, російські військові зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню "Ураган" обстріляли Авдіївку і Костянтинівку у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"Внаслідок атак у Авдіївці загинула 46-річна жінка, ще п’ятеро мешканців Костянтинівки віком від 25 до 73 років - четверо чоловіків і одна жінка отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості. Наразі їм надається кваліфікована медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що руйнувань зазнали приватні домоволодіння, багатоповерхівки, господарські споруди, автомобілі, а також асфальтове покриття.

"На місцях працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники. Тривають досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни", - додали у прокуратурі.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що внаслідок удару по Авдіївці є двоє поранених людей.

Нагадаємо, що у понеділок, 13 березня, російські окупанти вчергове обстріляли Авдіївку Донецької області. Є загибла людина.

Також у понеділок, 13 березня, у Костянтинівці, що у Краматорському районі Донецької області, пролунали вибухи.

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