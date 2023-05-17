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Росіяни ударили "Шахедом" по Охтирці в Сумській області

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Сумська область, Середа 17 травня 2023 18:34
Росіяни ударили "Шахедом" по Охтирці в Сумській області Фото: росіяни атакували Охтирку (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 17 травня, військові РФ за допомогою "Шахеду" атакували місто Охтирка в Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха під час телемарафону.

За даними глави Сумської ОВА, "буквально 30 хвилин тому" росіяни здійснили удар "Шахедом" по місту Охтирка.

"Наслідки з'ясовуються", - додав Артюх.

Зауважимо, що Сумська область щоденно потерпає від ворожих обстрілів зі сторони Російської Федерації.

Раніше президент України Володимир Зеленський відвідав Охтирку, щоб вручити почесну відзнаку "Місто-герой".

Ми також повідомляли, що вчора, 16 травня, російські окупанти обстріляли Миропільську громаду Сумської області. Одна людина отримала поранення.

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