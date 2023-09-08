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Росіяни ударили ракетами по Запоріжжю. Є поранений

Фото: у Запоріжжі внаслідок російського ракетного удару є руйнування та постраждалий (facebook.com / Сергій Крук)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти вдарили Запоріжжя ракетами вранці 8 вересня, і під атаку ворога потрапили об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок ворожого удару є як мінімум один постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Юрія Малашка та секретаря облради Анатолія Куртєва.

"На місці працюють усі відповідні служби. Є інформація про мінімум одну постраждалу людину", - розповіли в ОВА.

За словами чиновника, противник, ймовірно, застосовував балістичні ракети для ударів по місту.

Як уточнили в облраді, наразі зафіксовано, що внаслідок дії вибухової хвилі у багатоповерхових будинках та навчальних закладах пошкоджено вікна.

"Підрахунок пошкоджень продовжується... Міські служби вже поїхали на місця", - повідомив Куртєв.

Повітряна атака 8 серпня

Цієї ночі російські окупанти знову атакували територію України, застосовуючи ударні дрони типу "Шахед". Противник запускав їх групами, і в ряді областей була оголошена повітряну тривогу.

Про роботу систем протиповітряної оборони по цілях ворога повідомляли, зокрема, на Одещині.

Близько пів на шосту ранку в Сумах пролунав вибух, в області було оголошено тривогу. У командуванні Повітряних сил заявили про ракетну небезпеку для регіону, а у Сумській ОВА заявили про роботу протиповітряної оборони.

Як поінформували у Повітряних силах, цієї ночі було зафіксовано пуски 20 "Шахедів" у напрямку Одещини. Внаслідок бойової роботи знищено 16 цілей у межах Одеської та Миколаївської областей.

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Запоріжжяракетный удар